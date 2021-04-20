مرتضى بعد لقاء عون: قرض البنك الدولي لدعم المزارعين سيكون نافذا بالاسابيع المقبلة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، وعرض معه شؤون الوزارتين وعملهما في هذه الفترة.

واطلع الوزير مرتضى الرئيس عون خلال اللقاء على التعاون القائم بين الوزارتين والمنظمات الدولية، كما شكر رئيس الجمهورية على توقيعه المرسوم المتعلق بقرض البنك الدولي وقيمته عشرة ملايين دولار لدعم القطاع الزراعي بالتعاون مع منظمة الفاو FAO، على ان يصبح نافذا خلال الاسابيع القليلة المقبلة ويستفيد منه المزارعون على كافة الاراضي اللبنانية.وبعد اللقاء تحدث الوزير مرتضى الى الاعلاميين فقال:" اطلعنا رئيس الجمهورية على كافة اعمال ومشاريع وزارة الزراعة، إضافة الى التعاون القائم ما بين الوزارة والمنظمات الدولية، كما على المشاريع التي تنوي الوزارة القيام بها. وتم التطرق الى مشروع العشرة ملايين دولار الذي صدر بشأنه قانوناً من قبل مجلس النواب ووقعّ المرسوم فخامة الرئيس كي يصبح جاهزاً للعمل بالتعاون مع منظمة الفاو، وهو قرض من البنك الدولي. ونشكر الرئيس عون الذي وقّع المرسوم كما رئيس مجلس النواب الذي اسرع في عملية إقرار القانون في المجلس النيابي، كما نشكر دولة الرئيس حسان دياب الذي ساعد لوضع هذا المبلغ بتصرف المزارعين، وسيكون هذا المشروع في الاسابيع القليلة القادمة نافذاً وسنبدأ بدعم المزارعين على مساحة الاراضي اللبنانية وفقاً للإحصاء الموجود لدى وزارة الزراعة. كما اطلعنا الرئيس عون على وضع وزارة الثقافة واعمالها إضافة الى تعاونها مع المنظمات الدولية".