لبنان

حادث مروّع على الطريق البحرية في شكا - البترون

Lebanon 24
20-04-2021 | 11:44
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وقع حادث سير مروّع على الطريق البحرية في شكا - البترون، بين سيارتين ما أدّى إلى سقوط جرحى عمل الصليب الأحمر على إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج.
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