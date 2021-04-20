تحليق للطيران الاسرائيلي في أجواء قضاء بنت جبيل وحاصبيا والعرقوب

سجّل اليوم الثلاثاء تحليق لطيران العدو الاسرائيلي في سماء القطاع الاوسط من قضاء بنت جبيل على علو متوسط.ومن حاصبيا، أفاتا "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي، على ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.