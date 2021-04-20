لبنان

"القضاء الاعلى" ينهي جلسة الاستماع لغادة عون.. هل تُحال الى التفتيش القضائي؟

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:17
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أنهى مجلس القضاء الأعلى جلسة الإستماع الى القاضية غادة عون والتي دامت نحو 40 دقيقة. وقد غادرت عون، منذ قليل قصر العدل في بيروت بحسب مراسل "لبنان 24"، على أن يصدر لاحقاً بيان عن المجلس يوضح ما دار خلال الجلسة.

وتفيد المعلومات الى أن المجلس يتجه نحو إحالة عون الى التفتيش القضائي والتأكيد على قرار النائب العام الإستئنافي بكف يدها عن الملف المالي، علماً أن آلية الإحالة على التفتيش تستغرق وقتاً طويلاً. 

وسيبقي مجلس القضاء الأعلى جلساته مفتوحة وإذا قبلت القاضية غادة عون بتوليفة معينة وبكف يدها عن الملفات المالية سيتم إقفال الملف وإذا لم تفعل سيتخذ قراراً آخر بحقها. 

ولا تزال جلسة مجلس القضاء الأعلى منعقدة حتى الساعة بعد مغادرة القاضية غادة عون التي، بحسب المعلومات، أشارت أمام أعضاء المجلس الى أنها قد تكون قد انفعلت لكنها لم تخطء. ووفق معلومات "لبنان 24" فإنّ القاضية عون تقدمت امام مجلس القضاء الاعلى بثلاث شكاوى، واحدة ضد وزيرة العدل واخرى ضد النائب العام التمييزي والثالثة بحق التفتيش القضائي، وإتهمتهم بمخالفة القانون في القرارات التي إتخذوها وطالتها شخصيا. 

 

وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، ومن ضمنه الإستماع الى القاضية عون على خلفية ما حدث في شركة مكتف لتحويل الأموال في عوكر.

يأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ عدد من المواطنين وقفة امام قصر العدل منذ ساعات الصباح الاولى دعماً للقاضية عون.

وذكرت معلومات الـOTV انّ القاضية عون تقدمت خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى بشكاوى بحق بعض القضاة وقد طلب منها اعطاء المستندات.

وبحسب قناة الـMTV، فإنّ المجلس سيتخذ قراراً حاسماً على ضوء ما قالته القاضية غادة عون. 

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