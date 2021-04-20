لبنان

المحكمة العسكرية تختتم محاكمة الناشطين ربيع لبكي وسارة حمود

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:06
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، اختتمت محاكمة الناشطين المهندس ربيع لبكي والصحافية سارة حمود، المدعى عليهما بمقاومة عناصر الأمن بالشدة خلال التظاهرة التضامنية من "ثوار طرابلس". وتزامنت المحاكمة مع وقفة نفذها ناشطون أمام المحكمة العسكرية تضامنا مع لبكي وحمود، طالبوا خلالها بـ"وقف ترهيب الثوار عبر استدعائهم تارة إلى المحكمة العسكرية وتارة إلى الثكنات العسكرية والأمنية للضغط عليهم وثنيهم عن المضي بتحركاتهم".

اثر انتهاء الجلسة، أشار وكيل الدفاع عن لبكي وحمود المحامي وائل همام إلى "أن موكليه تحدثا أمام المحكمة عما حصل معهما، والممارسات التي تعرضا لها على أحد الحواجز الأمنية لأكثر من 40 دقيقة، من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفهما على الحاجز". وقال: "طلبنا من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أن البذة العسكرية لا تسمح بمخالفة القانون، بل هي مسؤولية".

وأضاف: "أكدنا أمام هيئة المحكمة أن الثوار لم يعتدوا على أحد ولم يخالفوا القانون، وكل ما يطالبون به أن تحترمهم بعض عناصر الأمن أثناء تنفيذ مهامهم".

وأعلن همام إلى أنه طلب بمرافعته من المحكمة "إعلان براءة ربيع وسارة، واستطرادا منحهما أوسع الأسباب التخفيفية".
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