"امرأة صلبة".. وفاة استاذة جامعية بعد صراع مع كورونا

نعت كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع، المربية الدكتورة صونيا العجيل بصيبص، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا.

وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في كنيسة ما جرجس المارونية في بلدة ابلح وستوارى في الثرى في مدافن العائلة.

وجاء في بيان الجامعة اللبنانية: "بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية البروفسور أحمد رباح وعميدة معهد العلوم الاجتماعية البروفسورة مارلين حيدر الأستاذة الراحلة المُربية الدكتورة صونيا سمير العجيل.



وجاء في بيان النعي: "كانت الراحلة الدكتورة العجيل من الأساتذة الأكفاء الذين يعملون دون ملل أو كلل، وبرحيلها تخسر الجامعة اللبنانية امرأة صلبة وشخصية صاحبة أخلاق عالية انعكس تأثيرها على علاقاتها بزملائها وطلابها".



وتتقدم رئاسة الجامعة اللبنانية ومعها كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومعهد العلوم الاجتماعية من عائلة الراحلة وزملائها وطلابها بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان".