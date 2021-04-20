لبنان

"امرأة صلبة".. وفاة استاذة جامعية بعد صراع مع كورونا

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:26
A-
A+



Doc-P-814766-637545191029314374.jpg
Doc-P-814766-637545191029314374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نعت كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع، المربية الدكتورة صونيا العجيل بصيبص، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا.

وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في كنيسة ما جرجس المارونية في بلدة ابلح وستوارى في الثرى في مدافن العائلة.

وجاء في بيان الجامعة اللبنانية: "بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية البروفسور أحمد رباح وعميدة معهد العلوم الاجتماعية البروفسورة مارلين حيدر الأستاذة الراحلة المُربية الدكتورة صونيا سمير العجيل.


وجاء في بيان النعي: "كانت الراحلة الدكتورة العجيل من الأساتذة الأكفاء الذين يعملون دون ملل أو كلل، وبرحيلها تخسر الجامعة اللبنانية امرأة صلبة وشخصية صاحبة أخلاق عالية انعكس تأثيرها على علاقاتها بزملائها وطلابها".

وتتقدم رئاسة الجامعة اللبنانية ومعها كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومعهد العلوم الاجتماعية من عائلة الراحلة وزملائها وطلابها بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:27 | 2021-04-20
15:18 | 2021-04-20
15:12 | 2021-04-20
15:09 | 2021-04-20
15:02 | 2021-04-20
15:00 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website