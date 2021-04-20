لبنان

بلدية صور افتتحت مشروع الدراجات الهوائية "دور بصور"

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:44
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افتتحت بلدية صور ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروع الدراجات الهوائية " دور بصور" المقدم من بلدية زوريخ سويسرا الى بلدية صور، في حضور رئيسة منظمة المستوطنات البشرية في الامم المتحدة - لبنان تاينا كريستانسل، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، وفاعليات بلدية واجتماعية .

دبوق
بعد تقديم نبذة من منسق المشروع حسن سرور، القى دبوق كلمة "شكر فيها لبلدية زوريخ تقديمها هذا المشروع الذي يهدف الى تحسين حركة السير في المدينة، وتخفيف الزحمة، ونوه بالتعاون مع منظمة المستوطنات البشرية التابعة للامم المتحدة على متابعة تنفيذ المشروع، كما شكر دبوق المديرية العامة للاثار التي ساهمت بتقديم المكان الذي نفذ فيه المشروع" .

من ناحيتها، رئيسة منظمة المستوطنات البشرية في لبنان تاينا كريستانسل اعتبرت ان "الشراكة بين زيوريخ وصور تطورت واصبحت شراكة تفاهم متبادلة اثمرت هذا المشروع وعددا من المشاريع السابقة من خلال دعمها للمكتب الفني في اتحاد بلديات قضاء صور"، وأملت النجاح لبلدية صور في ادارة المشروع .

بعدها، قص شريط الافتتاح، ونظمت جولة على الدراجات الهوائية في شوراع مدينة صور
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