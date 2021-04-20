جرحى بإطلاق نار في عرسال.. ماذا حصل؟

تطور اشكال في بلدة عرسال الى اطلاق نار بين اشخاص من آل حجيري وآخرين من آل غدادة، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص نقلوا الى مستشفيات المنطقة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وعلى الفور، طوق الجيش الأشكال وأوقف جميع المتورطين، وعددهم خمسة عشر شخصا سلموا جميعا الى المراجع المختصة.