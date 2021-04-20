لبنان

هذا موعد انحسار موجة الحر في لبنان..

Lebanon 24
20-04-2021 | 13:15
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي ملحوظ في درجات الحرارة التي تقارب معدلاتها لهذا الشهر وارتفاع نسبة الرطوبة ، وتنشط الرياح خصوصا شمال البلاد ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة مساء.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: تبدأ الكتل الهوائية الحارة والجافة التي مصدرها شمال شرق افريقيا بالانحسار عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد الظهر، مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة).


- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا مرتفعة مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة و رياح ناشطة، وتخف تدريجيا طبقات الغبار.


الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي ملحوظ في درجات الحرارة التي تقارب معدلاتها لهذا الشهر وارتفاع نسبة الرطوبة ، وتنشط الرياح خصوصا شمال البلاد ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة مساء .


الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة مساء .


الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات .


- الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 32 درجة، في الداخل من 12 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية ناشطة احيانا سرعتها بين 10 و 45 كم/س.
- الانقشاع: متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 55%
- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,01
- ساعة غروب الشمس: 19,13
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