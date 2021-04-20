لبنان

غادة عون تشكي عويدات لعويدات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2021 | 13:21
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مع تضارب المعلومات حول عدد الشكاوى التي حملتها القاضية غادة عون الى جلسة مجلس القضاء الأعلى، إعتبر مصدر قضائي أن المجلس ليس المرجع المخوّل لتلقي الشكاوى، وأن على القاضية عون في حال إصرارها على رفع شكوى ضد المدعي العام التمييزي يتوجب عليها رفع هذه الشكوى عنده، علماً أنه في الحالات العادية تعتبر هيئة التفتيش القضائي هي الجهة المخوّلة لتلقي شكوى أي قاضٍ ضد قاضٍ آخر مهما كانت الدوافع، وبالتالي يصح على الواقع القضائي الراهن والنزاع القائم بين القاضيين عويدات وعون مقطع أغنية "لمين أشكي...أشكي منك اليك".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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