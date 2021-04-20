وهاب للفرزلي: الإنقلابات في لبنان ممنوعة يا صديقي

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "‏صديقي دولة الرئيس الفرزلي . ما هكذا تورد الإبل في بلادنا. مع محبتنا لقائد الجيش ولهذه المؤسسة التي هي كل ما بقي لنا إلا أن الإنقلابات في لبنان ممنوعة يا صديقي فليتنبه الجميع".

صديقي دولة الرئيس الفرزلي . ما هكذا تورد الإبل في بلادنا. مع محبتنا لقائد الجيش ولهذه المؤسسة التي هي كل ما بقي لنا إلا أن الإنقلابات في لبنان ممنوعة يا صديقي فليتنبه الجميع.

يذكر أن الفرزلي دعا خلال حديث إذاعي له، "قيادة الجيش الى تسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري".