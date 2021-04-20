لبنان

ضبط كمية من المواد المعدة للتهريب.. الجيش يروي التفاصيل

Lebanon 24
20-04-2021 | 13:39
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تمكنت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخي 17 و19 / 4 / 2021 من توقيف ثلاثة مواطنين وسوريين اثنين، وضبط 2000 ليتر من المازوت، و3615 ليترا من البنزين، كما ضبطت آليتين نوع فان وآلية نوع بيك آب تستخدم للتهريب عبر الحدود اللبنانية- السورية.
سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين".
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