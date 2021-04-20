سرقة 21 ألف دولار من منزل.. أصحابه كانوا بداخله!

أقدم مجهول على سرقة منزل ع . ك الكائن في منطقة درب السيم- طريق مغدوشة أثناء وجود أصحاب المنزل فيه. وبلغت قيمة المسروقات حوالى 21 ألف دولار، بحسب ما أفادت الوكالة الوكنية للإعلام.



وحضرت القوى الأمنية ورفعت البصمات، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعل.