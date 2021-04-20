بحث في وضع المعاينة الميكانيكية.. ماذا قال وزني؟

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وفدا من اتحادات نقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس الذي سلم الوزير وزني في خلال الاجتماع المشروع الذي تقدم به إلى الحكومة حول دعم قطاع النقل البري بمادتي البنزين والمازوت بأسعار محددة وبمساهمة مالية شهرية مقطوعة لتعويض خسائر القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار وبدل صيانة للسيارات وقطع الغيار.

كما تم البحث في موضوع وضع المعاينة الميكانيكية وضرورة تطبيق القانون.

وأكد الوزير وزني "أن قطاع النقل هو قطاع حيوي ومهم"، مشددا على "أن قرار ترشيد الدعم يعود للحكومة مجتمعة". واعتبر "أن المشروع الذي تقدم به طليس يجب أن يكون نقطة انطلاقة لموضوع ترشيد الدعم لمادة المحروقات".