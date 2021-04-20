لبنان

دورة استثنائية لمجلس الاساقفة والبطاركة الكاثوليك

Lebanon 24
20-04-2021 | 14:36
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يعقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورة" إستثنائيّة غدا"، الأربعاء 21 نيسان 2021، من الساعة التاسعة صباحا" حتّى الثانية بعد الظهر، في الصرح البطريركي الماروني - بكركي

يتخلّل الدورة، عرض موضوع كنيسة لبنان والأوضاع الراهنة،كما ستتم متابعة بعض الشؤون الإداريّة الّتي تختص بالمجلس.
 

 
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