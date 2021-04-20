دورة استثنائية لمجلس الاساقفة والبطاركة الكاثوليك

يعقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورة" إستثنائيّة غدا"، الأربعاء 21 نيسان 2021، من الساعة التاسعة صباحا" حتّى الثانية بعد الظهر، في الصرح البطريركي الماروني - بكركييتخلّل الدورة، عرض موضوع كنيسة لبنان والأوضاع الراهنة،كما ستتم متابعة بعض الشؤون الإداريّة الّتي تختص بالمجلس.