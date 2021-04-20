لبنان

تيمور جنبلاط استقبل وفداً من جمعية الصناعيين في لبنان

Lebanon 24
20-04-2021 | 14:41
A-
A+
Doc-P-814815-637545271396985716.jpg
Doc-P-814815-637545271396985716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفداً من جمعية الصناعيين في لبنان برئاسة نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي، ومشاركة الأمين العام حسن ياسين، أمين العلاقات العامة الخارجية منير البساط، والأعضاء: وليد عسّاف، عدنان عطايا، غسان صليبا، وطلال حجازي.

حضر اللقاء أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن، والنائب فيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث تناول البحث مطالب القطاع الصناعي في ظل التحديات التي يواجهها الوضع الاقتصادي في لبنان، والصناعيون بشكل خاص.

نصراوي
بعد اللقاء، قال نصراوي: "زيارتنا  للنائب جنبلاط اليوم أتت كي نضعه في أجواء الصناعة اللبنانية. فهي صحيح انها بحالة ازدهار، لكنها تحتاج إلى قوانين كي تساعد في نموّها أكثر. لذلك وضعنا الكتلة بمشاكل الصناعة من ناحية المصاعب كي نتمكن من دعمها من خلال النواب في المجلس النيابي بالقوانين، ولكي نستطيع إحياء القطاع الصناعي".

الصايغ

بدوره قال الصايغ: "شرّفنا وفد الصناعيين بالزيارة، وكان هناك بحث جدي في موضوع الصناعة وتشجيعها. ومعروف موقف اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، بأنّ الاقتصاد المنتج أولوية لدينا، وعلى رأسها الصناعة والزراعة".

وأضاف: "استمعنا إلى مطالب الوفد، وإلى العقبات والمشاكل التي تواجه الصناعة، سواءً من ناحية التصدير أو الإنتاج المحلي، وبعض التسهيلات المطلوبة، وبعض المخاوف من إجراءات قد تتّخذ في المستقبل على المستويين المصرفي والجمركي".

وأكّد الصايغ وقوف الكتلة والحزب إلى جانب الجمعية، وحمايتهما وتشجيعهما للصناعة، كي تنمو وتتطوّر خدمةً للاقتصاد الوطني.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:33 | 2021-04-20
18:17 | 2021-04-20
17:49 | 2021-04-20
17:36 | 2021-04-20
17:31 | 2021-04-20
17:23 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website