تيمور جنبلاط استقبل وفداً من جمعية الصناعيين في لبنان

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفداً من جمعية الصناعيين في لبنان برئاسة نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي، ومشاركة الأمين العام حسن ياسين، أمين العلاقات العامة الخارجية منير البساط، والأعضاء: وليد عسّاف، عدنان عطايا، غسان صليبا، وطلال حجازي.حضر اللقاء أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن، والنائب فيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث تناول البحث مطالب القطاع الصناعي في ظل التحديات التي يواجهها الوضع الاقتصادي في لبنان، والصناعيون بشكل خاص.نصراويبعد اللقاء، قال نصراوي: "زيارتنا للنائب جنبلاط اليوم أتت كي نضعه في أجواء الصناعة اللبنانية. فهي صحيح انها بحالة ازدهار، لكنها تحتاج إلى قوانين كي تساعد في نموّها أكثر. لذلك وضعنا الكتلة بمشاكل الصناعة من ناحية المصاعب كي نتمكن من دعمها من خلال النواب في المجلس النيابي بالقوانين، ولكي نستطيع إحياء القطاع الصناعي".الصايغبدوره قال الصايغ: "شرّفنا وفد الصناعيين بالزيارة، وكان هناك بحث جدي في موضوع الصناعة وتشجيعها. ومعروف موقف اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، بأنّ الاقتصاد المنتج أولوية لدينا، وعلى رأسها الصناعة والزراعة".وأضاف: "استمعنا إلى مطالب الوفد، وإلى العقبات والمشاكل التي تواجه الصناعة، سواءً من ناحية التصدير أو الإنتاج المحلي، وبعض التسهيلات المطلوبة، وبعض المخاوف من إجراءات قد تتّخذ في المستقبل على المستويين المصرفي والجمركي".وأكّد الصايغ وقوف الكتلة والحزب إلى جانب الجمعية، وحمايتهما وتشجيعهما للصناعة، كي تنمو وتتطوّر خدمةً للاقتصاد الوطني.