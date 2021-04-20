حالات إيجابية برحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18 و19 نيسان. وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.



وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 18/4/2021 كالتالي:

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)



وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 19/4/2021 كالتالي:

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

" رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

