لبنان

الجميّل زار بو نجم مهنئاً: الصدق والنزاهة وقول الحقيقة في اساس العمل الوطني

Lebanon 24
20-04-2021 | 15:12
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زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل المطران انطوان بو نجم لتهنئته على انتخابه مطراناً لأبرشية انطلياس المارونية يرافقه رئيس اقليم المتن الشمالي النائب المستقيل الياس حنكش ومدير مكتب رئيس الحزب برونو عطيه. 


وجرى في اللقاء البحث في الأزمة القاسية التي يمر بها لبنان والتي ترخي بثقلها على اللبنانيين وتقيد حياتهم اليومية بالصعاب والمعاناة وهو وضع يحتاج الى تضافر كل الجهود ومن مختلف الجهات لتخطيه. 

ولفت بو نجم الى ان الكنيسة، وعلى الرغم من الرسالة التي تضطلع بها، لا يمكن ان تتحمل المسؤولية بالنيابة عن السياسيين والسلطات التي يجدر بها ان تقوم بدورها التشريعي والتنفيذي لاخراج لبنان واللبنانيين من الانهيار.
 
وقد ثمن الجميّل العمل الذي قام به بو نجم والدور الذي لعبه الى جانب الشباب لناحية احتضانهم وتوجيههم، كما شدد على اهمية الالتزام بالقيم في التعاطي السياسي، فيكون الصدق والنزاهة وقول الحقيقة في اساس العمل الوطني.
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