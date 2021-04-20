لبنان

مصدر قضائي ينفي هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2021 | 15:27
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نفى مصدر قضائي لـ"لبنان 24" ما يتم تداوله حول إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات شركة مكتف لشحن الأموال على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للنظر في مخالفة الأحكام التي ترعى شركات شحن الأموال، مشيراً الى أن الموضوع هو قيد الدرس.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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