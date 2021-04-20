الحريري استقبل السفير التركي

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط السفير التركي الجديد في لبنان علي بارش اولوسوي وعرض معه اخر التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة .