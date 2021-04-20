الدفاع المدني يواجه صعوبة في إخماد حريق في خراج بلدة الغجر لوجود الغام

شب بعد ظهر اليوم الثلاثاء حريق في خراج بلدة الغجر الحدودية، واتت النيران على مساحة من الاشجار الحرجية والاعشاب. وعلى الفور عملت عناصر الدفاع المدني على محاصرة النيران واخمادها بعد صعوبة بسبب وجود ألغام من مخلفات العدو الاسرائيلي في رقعة الحريق.