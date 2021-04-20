لبنان

الدفاع المدني يواجه صعوبة في إخماد حريق في خراج بلدة الغجر لوجود الغام

Lebanon 24
20-04-2021 | 14:28
A-
A+
Doc-P-814836-637545305231845491.jpg
Doc-P-814836-637545305231845491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شب بعد ظهر اليوم الثلاثاء حريق في خراج بلدة الغجر الحدودية، واتت النيران على مساحة من الاشجار الحرجية والاعشاب. وعلى الفور عملت عناصر الدفاع المدني على محاصرة النيران واخمادها بعد صعوبة بسبب وجود ألغام من مخلفات العدو الاسرائيلي في رقعة الحريق.
مواضيع ذات صلة
أمل وحزب الله: لحكومة تنقذ لبنان من الانزلاق نحو الانهيار الشامل
lebanon 24
20/04/2021 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق حملة التلقيح لأساتذة وموظفي وطلاب "اللبنانية"
lebanon 24
20/04/2021 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بين الصراع الداخلي والمصالح الخارجية.. والحل بحكومة من هذا النوع
lebanon 24
20/04/2021 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: وصول مواد غذائية مقدّمة من المملكة المغربية للمؤسسة العسكرية والشعب اللبناني
lebanon 24
20/04/2021 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:33 | 2021-04-20
18:17 | 2021-04-20
17:49 | 2021-04-20
17:36 | 2021-04-20
17:31 | 2021-04-20
17:23 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website