لبنان

تجييش شعبي عوني لهذه الاسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2021 | 16:10
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قال سياسي وأكاديمي ناشط في الحراك الشعبي والثورة "إن التحركات التي يقوم بها "التيار الوطني الحر" في الشارع  دعما للقاضية غادة عون هدفه  حرف الأنظار عن قضية عدم توقيع رئيس الجمهورية   ميشال عون على مشروع تعديل المرسوم ٦٤٣٣ الذي من شأنه تقوية  موقف الوفد اللبناني المفاوض على الترسيم البحري مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية ورعاية أممية . 

وقال"إن جمهور التيار أُحرج جداً بعدم توقيع الرئيس عون الذي بنى منهجيته السياسية منذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى  اليوم على مفهوم السيادة الوطنية والإستقلال ، وخاصةً بعدما سهّل الرئيس بري التوقيع  الذي قام به وزير الأشغال التابع للمردة ووزيرة الدفاع المقربة من حزب الله ، فظهر الرئيس عون المعرقل الوحيد للمرسوم ، وكأنه يفاوض أو يقايض على شيء آخر وشخصي مقابل عدم التوقيع ".

وقال " لتلافي هذا الاحراج  تم دفع قضية القاضية غادة عون الى الواجهة والشارع والفوضى والإعلام ليتوقف التداول  في قضية عدم توقيع الرئيس على تعديل  المرسوم".

المصدر: خاص "لبنان 24"

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