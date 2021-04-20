باسيل عرض مع سفراء العلاقات وسبل التعاون

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في دارته، سفراء رومانيا رادو كاتالان مارداري، الدنمارك يان توب كريستنسن وهنغاريا جيزا ميهاليي، وبحث معهم في العلاقات الثنائية.

كما استقبل باسيل السفير الروسي الكسندر رادوكوف يرافقه وفد اقتصادي، وتم في الاجتماع مناقشة التعاون بين روسيا ولبنان وما يمكن ان تقدمه من مساعدات كي يتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها.