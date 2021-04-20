لبنان

اسعد نكد من بكركي: يجب تطبيق اللامركزية الكهربائية بأسرع وقت لأنّ لا كهرباء قبل 5 سنوات

Lebanon 24
20-04-2021 | 17:31
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إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد الذي أكد بعد اللقاء أن البطريرك الماروني يتكلم بإسم وجع كل اللبنانيين وليس بإسم طائفة أو مذهب ، خصوصاً أن الجميع يعاني من تدهور الأوضاع الإقتصادية وحجز الأموال في المصارف والإنقطاع المستمر في الكهرباء . 
وأضاف : صرخة البطريرك جاءت لتقول " كفى " ، وقد عشنا منذ العام ١٩٧٥ الحرب ، وسأل : هل لا يحق للبناني أن يرتاح ويعيش من دون مشاكل ؟ 
 وحذّر نكد من الهجرة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن مشيراً الى أنه لن يتغلب أي فريق على الآخر ، إما يربح وينتصر لبنان كله وإما يخسر لبنان ، لذلك من الضروري أن يعيش اللبناني بكرامة . 
وتطرق نكد الى موضوع الكهرباء مؤكداً أن البطريرك مع اللامركزية في الكهرباء في كل المناطق للخروج من الظلام الذي يعيشه ، لأنه لا أمل بالكهرباء قبل خمس سنوات ، وأضاف لا يجب الحديث عن صعوبة في تأمين الكهرباء ، وأنا على إستعداد لتأمينها في كل لبنان خلال ثلاث سنوات إذا حصل الإصلاح وفي ظل حيادٍ تام كما طالب البطريرك الذي يتكلم بإسم لبنان . 
وتابع نكد : صرخة البطريرك من قلبه لأنه يريد لبنان سويسرا الشرق الأوسط لا لبنان المنهار .
وختم نكد على ان سر نجاح كهرباء زحلة هي الثقة المتبادلة بين الشركة و المشتركين على مدى عشرات السنين التي كانت الحافز و الداعم لهذا النجاح.
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