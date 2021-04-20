لبنان

كما هي الحال في كل ربيع... أسراب طيور اللقلاق تعبر فوق المناطق الجبلية في عكار

Lebanon 24
20-04-2021 | 18:17
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لا زالت اسراب طيور اللقلاق تعبر بامان نسبي فوق المناطق الجبلية من محافظة عكار، وتمضي ليلة استراحة في ترحالها وموسم هجراتها المتكررة في ربوع الغابات الصنوبرية في بلدة القبيات، بهدوء واطمئنان، وسط ترحاب الاهالي الملتزمين عدم التعرض لها، لتكمل مسارها فجرا نحو هدفها باتجاه الشمال، كما هي الحال في كل ربيع، لتعود مع بدء الخريف باتجاه الجنوب.
 
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