لبنان

اعتصام لاتحاد المعلمين اعتراضًا على قرارات مفوض الأونروا

Lebanon 24
20-04-2021 | 19:04
A-
A+
Doc-P-814908-637545429295008753.jpeg
Doc-P-814908-637545429295008753.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ اتحاد المعلمين في لبنان اعتصامًا أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت، اعتراضًا على "القرارات الاخيرة للمفوض العام للأونروا وفريقه".

شريف
وتحدث رئيس اللجنة القطاعية فتح شريف باسم الاتحاد فقال: "نلتقي اليوم في معركة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات لنقف جميعا صفا واحدا في وجه إجراءات إدارة الأونروا التعسفية، التي أمعنت في ظلم شعبنا الفلسطيني من خلال قراراتها المرتجلة التي تنتقص من حقوق شعبنا وتضرب كرامته في الصميم، وتجرده من مقومات صموده".

وأكد أن "قرارات المفوض العام تشير إلى تناقض صارخ مع القيم الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة ورسالتها الإنسانية الجامعة في صون كرامة الشعوب والتزام تحقيق رفاهيتها"، لافتا إلى أن "إدارة الأونروا تتناقض مع نفسها بعدم تحويل عقود موظفي ومعلمي مشروع مدد ومعلمي الدعم الدراسي والمعلمين المدرجين على قوائم الروستر إلى الموازنة العامة للأونروا، فهم بهذا السلوك المتعنت يضربون الأمان الوظيفي لشريحة واسعة من الموظفين، رغم وجود أماكن شاغرة، ورغم حاجة الأنروا لهم".

وشدد على أن "كل من يسهل تنفيذ هذه القرارات أو يشارك فيها أو يسكت عنها فهو متآمر على الشعب الفلسطيني وشريك في محاصرته ومتواطئ مع المشاريع المشبوهة التي تستهدف حق العودة".

ودعا "إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن كل هذه القرارات اليوم قبل الغد"، داعيا إلى "استكمال التحركات التصعيدية المطلبية باعتصام آخر يقام الخميس المقبل التاسعة والنصف أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت، تزامنا مع لقاء الاتحاد نائب المفوض العام".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2021-04-20
23:00 | 2021-04-20
22:45 | 2021-04-20
22:32 | 2021-04-20
20:49 | 2021-04-20
20:45 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website