جنبلاط: الصراع الاقليمي يشتد... والديكة المحليون يتقاتلون

غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر":

"‏يبدو ان الصراع الاقليمي يشتد على لبنان، الامر الذي يجعل الديكة المحليين يتقاتلون غير مبالين بسمعة المؤسسات وحرمتها. وفي هذا المجال فانه من الواجب تحصين الجيش وتحييده ودعمه ماديا ومعنويا، والخطوة الاساس تكون في وقف الدعم للتجار وتخصيص البطاقة التموينية للمواطن، قبل ان يغرق الهيكل.

يبدو ان الصراع الاقليمي يشتد على لبنان الامر الذي يجعل الديكة المحليين يتقاتلون غير مبالين بسمعة المؤسسات وحرمتها .وفي هذا المجال فانه من الواجب تحصين الجيش وتحييده ودعمه ماديا ومعنويا والخطوة الاساس تكون في وقف الدعم للتجار وتخصيص البطاقة التموينية للمواطن قبل ان يغرق الهيكل pic.twitter.com/M9q5ySTaAP