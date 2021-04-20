لبنان

جنبلاط: الصراع الاقليمي يشتد... والديكة المحليون يتقاتلون

Lebanon 24
20-04-2021 | 19:29
A-
A+
Doc-P-814914-637545439551638041.jpg
Doc-P-814914-637545439551638041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر":

"‏يبدو ان الصراع الاقليمي يشتد على لبنان، الامر الذي يجعل الديكة المحليين يتقاتلون غير مبالين بسمعة المؤسسات وحرمتها. وفي هذا المجال فانه من الواجب تحصين الجيش وتحييده ودعمه ماديا ومعنويا، والخطوة الاساس تكون في وقف الدعم للتجار وتخصيص البطاقة التموينية للمواطن، قبل ان يغرق الهيكل.

يبدو ان الصراع الاقليمي يشتد على لبنان الامر الذي يجعل الديكة المحليين يتقاتلون غير مبالين بسمعة المؤسسات وحرمتها .وفي هذا المجال فانه من الواجب تحصين الجيش وتحييده ودعمه ماديا ومعنويا والخطوة الاساس تكون في وقف الدعم للتجار وتخصيص البطاقة التموينية للمواطن قبل ان يغرق الهيكل pic.twitter.com/M9q5ySTaAP

 

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2021-04-20
23:00 | 2021-04-20
22:45 | 2021-04-20
22:32 | 2021-04-20
20:49 | 2021-04-20
20:45 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website