لبنان

قوى الأمن تردّ: هذا الخبر غير دقيق

Lebanon 24
20-04-2021 | 20:11
A-
A+
Doc-P-814927-637545464258753972.jpg
Doc-P-814927-637545464258753972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت قوى الامن في تغريدة عبر تويتر ما نشر عبر أحد مواقع وسائل الإعلام عن أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات متورط مع كبار تجار المخدرات، وقالت: يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ان الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية مخالف كلياً لهذا الإدعاء وأنه ليس كذلك اطلاقاً.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2021-04-20
23:00 | 2021-04-20
22:45 | 2021-04-20
22:32 | 2021-04-20
20:49 | 2021-04-20
20:45 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website