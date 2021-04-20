قوى الأمن تردّ: هذا الخبر غير دقيق

نفت قوى الامن في تغريدة عبر تويتر ما نشر عبر أحد مواقع وسائل الإعلام عن أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات متورط مع كبار تجار المخدرات، وقالت: يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ان الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية مخالف كلياً لهذا الإدعاء وأنه ليس كذلك اطلاقاً.