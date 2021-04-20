جمعية أهالي الموقوفين عرضت وحسن خليل لتحديد السنة السجنية بـ 6 أشهر

أشارت "جمعية أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية" في بيان بعد زيارة وفد منها برئاسة دمر المقداد، النائب والوزير السابق علي حسن خليل، إلى أن الوفد عرض وحسن خليل للمطالبة بأن "تحدد السنة السجنية بـ 6 أشهر، وعلى أن يحدد أيضًا حكم المؤبد والاعدام ب 25 و 20 سنة مع تبييض السجلات العدلية".وختم البيان: "وعد الوزير حسن خليل بمتابعة الملف".