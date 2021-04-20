لبنان

جمعية أهالي الموقوفين عرضت وحسن خليل لتحديد السنة السجنية بـ 6 أشهر

Lebanon 24
20-04-2021 | 22:32
A-
A+
Doc-P-814962-637545549921511958.jpeg
Doc-P-814962-637545549921511958.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت "جمعية أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية" في بيان بعد زيارة وفد منها برئاسة دمر المقداد، النائب والوزير السابق علي حسن خليل، إلى أن الوفد عرض وحسن خليل للمطالبة بأن "تحدد السنة السجنية بـ 6 أشهر، وعلى أن يحدد أيضًا حكم المؤبد والاعدام ب 25 و 20 سنة مع تبييض السجلات العدلية".

وختم البيان: "وعد الوزير حسن خليل بمتابعة الملف".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:05 | 2021-04-21
00:52 | 2021-04-21
00:44 | 2021-04-21
00:36 | 2021-04-21
00:29 | 2021-04-21
00:17 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website