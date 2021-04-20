لبنان

الاحدب: إذا استمرت المؤسسة العسكرية بخدمة مصالح الفاسدين فسيصيب الجيش ما أصاب كل مؤسسات الدولة

Lebanon 24
20-04-2021 | 23:10
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غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه على "تويتر": "بعد اعتداء المافيات الحاكمة على القضاء وتقسيمه وفقا لمصالحها، ها هي اليوم تقحم الجيش في معارك فسادها، لتكمل مشروعها الهادف الى ضرب كل مؤسسات الدولة وجلب الخراب والدمار للوطن.

ندائي الى قائد الجيش: ان استمرت المؤسسة العسكرية بخدمة مصالح هؤلاء الفاسدين سيصيب الجيش ما اصاب كل مؤسسات الدولة من انهيار".
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