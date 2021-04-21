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لبنان
انتظار قاتل
Lebanon 24
21-04-2021
|
00:03
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تعيش القيادات اللبنانية على اختلافها أجواء انتظار قاتل نظراً لانعدام المعلومات والرؤية حول المستقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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