20
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
البلد يتهاوى.. والتشبّث سيّد الموقف
Lebanon 24
21-04-2021
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبعد من ربط نزاع ما انتهى إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد الاستماع إلى القاضية غادة عون، هو يتصل بمصير السلطة القضائية التي يتطلع إليها اللبنانيون، وهم يبحثون عن مرجعية محقة، لتحرير ودائعهم من المصارف، والاقتصاص من أولئك الذين عبثوا بنقدهم، ومالهم، واعمالهم، وصولاً إلى لقمة العيش، وفرص تعليم ابنائهم، وضمان قدرتهم على الاستشفاء ودخول المستشفيات ومواجهة أعاصير الحياة القاسية، التي زادتها ممارسات السلطة الحاكمة عناء وقساوة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الوقت قد حان لمعالجة ما يجري على مستوى العمل القضائي منعاً لافتعال أي إشكال يتطور ويتخذ منحى ينعكس على الاستقرار".
ولفتت المصادر من جهة ثانية إلى أن "هذا الملف حجب البحث عن أي ملف آخر مع العلم ان ثمة ملفات تطرح نفسها أولوية ولاسيما موضوع رفع الدعم وكيفية مقاربته والسيناريو المطروح بشأنه وانعكاسه بالتالي على الأوضاع المتأزمة للبنانيين".
وأوضحت أنه "بالنسبة إلى التحرك الخارجي حيال لبنان ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر تداعيات الموقف الأوروبي من تعطيل تشكيل الحكومة والعقوبات يُمكن فرضها".
ورأت أن "لا العقوبات ولا غيرها يُمكن أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة الحكومية"، مشيرة إلى أن "البلد يتهاوى ولا كلام عن انقاذ لأن الكل متشبث بمواقفه المتصلبة".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
09:00 | 2021-04-20
20/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة أخوية لـ "حزب الله": ما تقرب
Lebanon 24
نصيحة أخوية لـ "حزب الله": ما تقرب
08:45 | 2021-04-20
20/04/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية خاب أمله من اثنين ويطالب بكف يد ثالث: غادة عون اخطأت في الشكل
Lebanon 24
رئيس الجمهورية خاب أمله من اثنين ويطالب بكف يد ثالث: غادة عون اخطأت في الشكل
06:05 | 2021-04-20
20/04/2021 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:18 | 2021-04-20
20/04/2021 09:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
Lebanon 24
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
19:23 | 2021-04-20
20/04/2021 07:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:05 | 2021-04-21
جلسة الاستماع للقاضية عون لم تخل من الحدّة
00:52 | 2021-04-21
زيارة دياب إلى قطر إيجابية
00:44 | 2021-04-21
الطريق المسدود تجاوز البحث بالحكومة
00:36 | 2021-04-21
شروط تشكيل الحكومة: غياب الثلث الضامن والأحزاب
00:29 | 2021-04-21
الحريري إلى الفاتيكان الخميس
00:10 | 2021-04-21
بلغ السيل الزبى
فيديو
سوزان نجم الدين تكشف حقيقة علاقتها بأيمن زيدان.. "ما صار نصيب" (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تكشف حقيقة علاقتها بأيمن زيدان.. "ما صار نصيب" (فيديو)
18:00 | 2021-04-20
21/04/2021 01:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبّي ألعاب "نوكيا" القديمة.. هذا التطبيق سيفرحكم! (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبّي ألعاب "نوكيا" القديمة.. هذا التطبيق سيفرحكم! (فيديو)
18:00 | 2021-04-20
21/04/2021 01:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. "الله جاب الله أخد" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. "الله جاب الله أخد" (فيديو)
12:00 | 2021-04-20
21/04/2021 01:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact