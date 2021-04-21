لبنان

الحريري إلى الفاتيكان الخميس

Lebanon 24
21-04-2021 | 00:29
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فيما يستمرّ الجمود القاتل في إتصالات تأليف الحكومة بالرغم من اتصالات الثنائي الشيعي من المرتقب ان يكون الوضع اللبناني المتازم من كافة جوانبه على جدول الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غداً الخميس الى الفاتيكان حيث يستقبله البابا، وعدد من كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي.
وتولي الاوساط الديبلوماسية أهمية لزيارة الرئيس المكلف الى الفاتيكان في هذه الظروف الصعبة والمعقّدة التي يواجهها اللبنانيون، باعتباره يجسّد مرجعية الاعتدال الاسلامي في لبنان والحريص كل الحرص على صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين ورفض اي محاولة للإخلال بهذه الصيغة التي ترتكز إلى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان واصبح دستور الدولة اللبنانية.

وتشير الاوساط الديبلوماسية عبر "اللواء" إلى ان "الزيارة التي يقوم بها الحريري الى الفاتيكان قد تمّ الإعداد والتحضير لها بعناية طوال الاسابيع الماضية، انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه البابا للوضع اللبناني المازوم والقلق الذي يساوره جرّاء استمرار تدهور الاوضاع نحو الأسوأ وحرصه على القيام بكل مايمكن انطلاقا من موقعه لمساعدة لبنان لكي يتجاوز ازمته".
المصدر: اللواء
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