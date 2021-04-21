شروط تشكيل الحكومة: غياب الثلث الضامن والأحزاب

أوضحت مصادر بيت الوسط لـ "اللواء" ان "لا شيء جديداً طرأ على صعيد الحكومة، وان الرئيس الحريري متمسك بعدم تجاوز الخطين اللذين حددهما للتشكيل: لا ثلث ضامناً لأي طرف ولا حزبيين في التركيبة الحكومية".