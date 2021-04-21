كشفت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان "ما طرحه نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، ينطلق من قناعة ان الطريق المسدود تجاوز البحث بالحكومة، إلى إعادة ترتيب الوقائع السياسية انطلاقاً من مرحلة انتقالية، تقضي من بين ما تقضي، بإجراء انتخابات جديدة، تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، وتشكيل مجلس ينتخب رئيس جمهورية جديداً، وإعادة تكوين السلطة، بعد إخراج الأكثرية النيابية من يد النائب جبران باسيل، الذي يُشكّل عقبة امام أي خطوة توافقية في البلاد"، حسب هذه المصادر.