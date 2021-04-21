زيارة دياب إلى قطر إيجابية

وصفت مصادر وزارية في حكومة تصريف الأعمال لـ "السياسة" نتائج زيارة الرئيس حسان دياب إلى قطر، بأنها إيجابية وأنّه يعوّل عليها، لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار"، مشيرة إلى أن "المسؤولين القطريين كانوا متفهمين للأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان، مبدين استعدادهم للمساعدة، لإخراج لبنان من مأزقه، دون تحديد نوعية المساعدة المرتقبة".