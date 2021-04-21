لبنان

جلسة الاستماع للقاضية عون لم تخل من الحدّة

Lebanon 24
21-04-2021 | 01:05
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أشارت المعلومات التي توافرت لـ"السياسة" إلى أن "جلسة الاستماع للقاضية عون، لم تخل من الحدة، في جانب منها، نتيجة ما دار من نقاشات بينها وبين رئيس وعدد من أعضاء القضاء الأعلى الذي ذكر أنه طلب من القاضية عون الالتزام بما اتخذه من قرارات تتعلق بها، محذراً من أي محاولة تمرد جديدة من قبلها على قراراته".
المصدر: السياسة الكويتية
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