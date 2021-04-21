مساعدات قطرية إلى اللبنانيين بإيعاز من واشنطن

كشفت مصادر دبلوماسية عربية عبر صحيفة "العرب" أن "زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى الدوحة جاءت بعد وساطة أميركية مع كبار المسؤولين في قطر من أجل توفير مساعدات ذات طابع إنساني إلى لبنان الذي يشهد انهيارا ماليا يثير مخاوف من انفجار شعبي وما يمكن أن يجر معه من تداعيات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي في البلاد".وأكدت المصادر أن "المساعدات المطروحة تركز بالأساس على دعم العائلات اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر، إلى جانب دعم قوى الأمن الداخلي بمعدات تشمل عربات".