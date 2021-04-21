لبنان

كوابح دولية خلف فرملة الاندفاعة القطرية

Lebanon 24
21-04-2021 | 02:51
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يرى مراقبون أن "هناك حرصا دوليا واضحا على تفادي سيناريو الانهيار الشامل للبنان، بيد أن ذلك يبقى غير كاف في ظل استمرار القوى السياسية ولاسيما المتحكمة في المشهد اللبناني في تعنتها وشروطها التعجيزية لتشكيل حكومة، لضمان سيطرتها على القرار في البلد، مراهنة في ذلك على المتغيرات الإقليمية".

ويقول المراقبون عبر "العرب" "إن إظهار قطر توجها لدعم لبنان لا يمكن فقط ربطه بالوساطة الأميركية ذلك أن الدوحة لا تخفي في الأشهر الأخيرة رغبتها في أن تكون لاعبا فاعلا في المشهد اللبناني، حيث تملك علاقات وصلات جيدة لاسيما بأقطاب العهد، وفي مقدمتهم حزب الله المدعوم من إيران".

ويعتبر المراقبون أن "كوابح دولية خلف فرملة الاندفاعة القطرية وإن كانت الدوحة لا تنفك في كل مرة تعرب عن استعدادها للتحرك في هذه الساحة".
المصدر: العرب اللندنية
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