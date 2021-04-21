غاية السفر

روّج المعارضون للرئيس حسان دياب امس ما مفاده انه عاد خالي الوفاض لانه سافر اصلا بناء لمواعيد سابقة اعدها له الوزير دميانوس قطار للاتفاق على عمل استشاري او اكاديمي بعد تركه منصبه.