لبنان

غاية السفر

Lebanon 24
21-04-2021 | 04:25
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روّج المعارضون للرئيس حسان دياب امس ما مفاده انه عاد خالي الوفاض لانه سافر اصلا بناء لمواعيد سابقة اعدها له الوزير دميانوس قطار للاتفاق على عمل استشاري او اكاديمي بعد تركه منصبه.
 
المصدر: النهار
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حسان دياب

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