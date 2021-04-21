لبنان

رخص للسلاح

Lebanon 24
21-04-2021 | 04:30
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سرت اخبار عن بطاقات امنية جديدة تخص "حزب الله" وقد اضيفت عليها "تراخيص" حمل سلاح لم تكن تدوّن عليها سابقاً.
 
المصدر: النهار
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