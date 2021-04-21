لبنان

لقاء غير مثمر

Lebanon 24
21-04-2021 | 04:32
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قال موفد دولي إن لقاءه يوم وصوله إلى لبنان مع بعض التيارات السياسية، كان عابراً وغير مثمر، وقد غاب عنه أحد النواب الذي كان من المفترض أن يحضر.
 
المصدر: النهار
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