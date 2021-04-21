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لبنان
تصدير مواشي
Lebanon 24
21-04-2021
|
04:37
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يكثر الحديث عن طائرات تحمل مواشي تغادر لبنان إلى أحد بلدان المنطقة، بشكل يومي، وهي مدعومة من الدولة وتباع بالعملة الصعبة.
المصدر: النهار
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