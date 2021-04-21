لبنان

توقيف بظروف فندقية

Lebanon 24
21-04-2021 | 04:46
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تبين ان احد الموقوفين في ملف عمولات البواخر، قد جرى نقله منذ اسابيع الى احد المستشفيات الخاصة لقضاء مدة التوقيف بظروف فندقية.
المصدر: نداء الوطن
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