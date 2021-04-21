لبنان

28 ألف جواز سفر

Lebanon 24
21-04-2021 | 04:49
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علم ان سفارة ارمينيا في لبنان اصدرت منذ نحو عام ونصف العام 28 ألف جواز سفر للبنانيين من اصل ارمني.
المصدر: نداء الوطن
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