لبنان

مقابلة ممنوعة

Lebanon 24
21-04-2021 | 04:50
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علم أنّ رئيس التفتيش المركزي منع وكالة عالمية من إجراء مقابلة مصورة مع مدير عام ادارة المناقصات.
المصدر: نداء الوطن
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جان العلية

مقابلة

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