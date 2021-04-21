بهذه الطريقة سيحقق التفتيش القضائي مع عون

كتبت " نداء الوطن": مع إحالة مجلس القضاء الاعلى ملفّ مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى هيئة التفتيش القضائي للحكم فيه، ما هي المراحل القانونية التي يمكن أن يسلكها هذا الملف؟

سؤال طرحته "نداء الوطن" على وزير العدل السابق البرت سرحان، وهو القاضي السابق في مجلس شورى الدولة، فاجاب: "انّ دور هيئة التفتيش هو اخضاع القاضية غادة عون لجلسة تحقيق امامه تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، إمّا بتبرئتها وإمّا بإحالتها الى المجلس التأديبي للقضاة، وفي هذه الحالة، يبلّغ التفتيش القضائي وزارة العدل بنتيجة التحقيق، واذا قرّر إحالتها على المجلس التأديبي، يطلب من وزيرة العدل كّف يدها عن كلّ الملفات. وللمجلس التأديبي حقّ تبرئتها أو فرض عقوبات تبدأ من اللوم وصولاً الى العزل، والعزل اخطر عقوبة. ويُمكن إما الاعتراض على قراره او استئنافه امام الهيئة العليا للتأديب الخاصة بالقضاة.