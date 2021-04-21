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لبنان
"تهديد" إسرائيلي جديد لـ"حزب الله"
Lebanon 24
21-04-2021
|
06:45
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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رسالة تهديد إلى "حزب الله"، مؤكدا أنه "إذا قام باستفزاز إسرائيل فإنه سيتحمل عواقب وخيمة وسيتكبد أضرارا جسيمة".
وخلال جولة تفقدية في الشمال الإسرائيلي قال غانتس: "الجيش الإسرائيلي مستعد على طول الحدود الشمالية وبالتأكيد مستعد بأفضل شكل ممكن بالمنطقة الحدودية مع لبنان".
وأضاف: "نحن متيقظون لمحاولات حزب الله تحدينا بطرق جديدة وسنواجه كل تهديد".
وأشار إلى أنه "إذا قام حزب الله باستفزاز الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل سيتحمل عواقب وخيمة للغاية وسيتكبد أضرارا جسيمة، وأنا آمل أن لا يقوم بذلك".
وتابع: "إيران تستمر بنشاطها الإقليمي مثل دعم حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى، في سعيها للوصول إلى ترسانة نووية عسكرية وهو أمر لا ينبغي السماح بحدوثه".
وأضاف أن "إسرائيل ستستمر بالعمل مع شركائها في العالم عموما والولايات المتحدة خصوصا، حتى لا تسمح لإيران الوصول إلى ترسانة عسكرية نووية".
المصدر: روسيا اليوم
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