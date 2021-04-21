لبنان

هل "يغطي" رئيس الجمهورية الانقسامات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2021 | 08:18
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كان لافتا امس تضمين بيان نشاط رئيس الجمهورية ميشال عون فقرة تقول" ان الرئيس عون تناول التطورات القضائية الأخيرة ومشهد المظاهرات بالأمس، فشدد على حق التظاهر السلمي وذلك كتعبير حر وبعيدا عن المنطق الطائفي والمذهبي".

 

اوساط مراقبة سألت "هل نفهم من هذا الكلام ان فخامة الرئيس يبرر ما حصل امام قصر العدل من انقسام شارعين والذي كاد يؤدي الى فتنة لو لم تأت الاوامر للفريق العوني المتظاهر للانسحاب، كما سجلت عدسة" تلفزيون الجديد" بالصوت والصورة.

 

كما سألت الأوساط "عن التناقض بين موقف الرئاسة وفريقها من التحركات الشعبية  المطلبية السابقة ووصفها" بالزعرنات" وبين موقفها الحالي من "تحرك مذهبي" كاد يقسم الشارع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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