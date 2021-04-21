لبنان

نحاس: لقرارات جوهرية وأساسية وإلا ذاهبون إلى الانفجار

Lebanon 24
21-04-2021 | 08:27
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أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب نقولا نحاس، أنّه "يجب اتخاذ قرارات جوهرية وأساسية في العمق وإلا فنحن ذاهبون إلى الانفجار".

وشدّد في حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، على أنّ "الحصص الوزارية لا قيمة لها في هذا الظرف"، لافتاً إلى أنّه "ومن أصل البلد إلى هذا الانحدار من المستحيل أن يعيد الأمور لنصابها".

وأكّد أنّ "الحلّ للأزمة الحكومية داخلي على الرغم من تأثيرات التطورات في المنطقة"، مشدداً على "أننا بحاجة الى رجال سياسة على مستوى الأزمة التي نعيش".

كما شدد على "أهمية الاتفاق على برنامج إصلاحي قبل أسماء الوزراء والحصص في الحكومة العتيد".

وانتقد نحّاس مسار الدعم معتبراً أن المواد المدعومة تذهب بغالبيته الى سوريا عن طريق التهريب وقال "إننا في أفق مسدود أسوأ من جهنّم".

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